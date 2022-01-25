Міністр оборони зазначив, що підстав вважати, що "завтра буде вторгнення Росії" не існує з точки зору військових, але загроза є. Про це він повідомив під час виступу в парламенті 25 січня.
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Наші Збройні сили готові дати відсіч ворогу. Не переживайте, спіть спокійно. Не потрібно мати жодної "тривожної валізи",
– сказав Олексій Резніков.
До слова, Олексій Данілов під час брифінгу після засідання РНБО, яке відбулося 24 січня, також наголосив, що не варто панікувати. За його словами, ситуація повністю є контрольованою.
Секретар Ради нацбезпеки додав: "Країна наша одна, ми її віддавати нікому не збираємося і перемога точно буде за нами. У разі потреби українці стануть пліч-о-пліч, щоб захистити державу".
Українська влада закликає не панікувати
- Дмитро Кулеба заявив, що Україна зможе перемогти російську агресію, якщо громадяни "триматимуть голову холодною". Водночас, за його словами, "серце має бути гарячим".
- Секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов, на фоні заяв про ймовірний наступ Росії, запевнив, що Україна готова протистояти державі-агресору за будь-якого розвитку подій.
- Міністр оборони України заявив, що ЗСУ, а особливо Сухопутні війська, перебувають на високому рівні підготовки. Олексій Резніков не вірить у те, що Росія може піти у наступ.