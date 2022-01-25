Міністр оборони зазначив, що підстав вважати, що "завтра буде вторгнення Росії" не існує з точки зору військових, але загроза є. Про це він повідомив під час виступу в парламенті 25 січня.

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Наші Збройні сили готові дати відсіч ворогу. Не переживайте, спіть спокійно. Не потрібно мати жодної "тривожної валізи",

– сказав Олексій Резніков.

До слова, Олексій Данілов під час брифінгу після засідання РНБО, яке відбулося 24 січня, також наголосив, що не варто панікувати. За його словами, ситуація повністю є контрольованою.

Секретар Ради нацбезпеки додав: "Країна наша одна, ми її віддавати нікому не збираємося і перемога точно буде за нами. У разі потреби українці стануть пліч-о-пліч, щоб захистити державу".

Зверніть увагу! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Українська влада закликає не панікувати

Дмитро Кулеба заявив, що Україна зможе перемогти російську агресію, якщо громадяни "триматимуть голову холодною". Водночас, за його словами, "серце має бути гарячим".

Секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов, на фоні заяв про ймовірний наступ Росії, запевнив, що Україна готова протистояти державі-агресору за будь-якого розвитку подій.

Міністр оборони України заявив, що ЗСУ, а особливо Сухопутні війська, перебувають на високому рівні підготовки. Олексій Резніков не вірить у те, що Росія може піти у наступ.

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