Міністр закордонних справ зазначив, що наразі ситуації залишається під контролем. Про це він повідомив на брифінгу за підсумками зустрічі з главою МЗС Канади Мелані Жолі.

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Український дипломат наголосив, що візит його канадського колеги відбувся під час активізації великої дипломатії, метою якої є стримування Росії від реалізації агресивних планів.

Наша сьогоднішня розмова підтвердила, що ми виступаємо єдиним дипломатичним фронтом і разом мобілізуємо міжнародну підтримку України в цій складній ситуації. Я прошу не піддаватися паніці. Пам'ятайте, що українці перемагають, коли тримають голову холодною, а серце гарячим,

– сказав Дмитро Кулеба.

Окрім цього, глава МЗС висловив подяку за роботу канадської тренувальної місії UNIFIER в Україні.

Зверніть увагу! Дмитро Кулеба порівняв дії Росії зі стратегією Хрущова у часи Карибської кризи. Вона полягала у тому, аби показувати опоненту, що ти "божевільний і готовий на все".

Загроза вторгнення Росії: що відомо

Восени американські ЗМІ писали, що Росія стягує війська до кордону з Україною. ГУР МОУ підтвердила таку інформацію. Попередили, що агресор може напасти у січні – лютому.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що кількість російських солдатів біля кордонів може зростати. Він наголосив, що нашій державі протистоїть мільйонне військо.

В січні розвідка США зробила заяву, що Росія може готувати спецоперацію на Донбасі під чужим прапором. Все для того, щоб сфабрикувати приводи для вторгнення в Україну.

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