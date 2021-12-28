На цю тему висловився міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він зауважив, що у дипломатії є термін madman strategy або ж "стратегія безумця".
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Кулеба згадав про Карибську кризу
Ця стратегія полягає у тому, аби показувати іншій стороні, що ти божевільний та готовий на будь-які кроки. Мовляв, у такий спосіб намагаються домогтися "особливо поступливого та лагідного ставлення" – ч ерез загрозу непередбачуваних дій. За словами Кулеби, саме з такої стратегії Хрущова почалася, наприклад, Карибська криза.
"Але я б зараз не заглиблювався в мотивацію Росії, тому що ми не можемо насправді залізти їм в мозок і достеменно побачити там детальний план дій", – зазначив дипломат.
Коротко про Карибську кризу
- Так називають напружене протистояння між Радянським Союзом та США. Воно почалося через те, що на початку 1960-х років СРСР таємно розмістив ядерні ракети на Кубі у жовтні 1962.
- У відповідь США вирішили оголосити морську блокаду Куби. Аби не допустити на острів радянські війська та озброєння, американці обшукували усі кораблі, які туди прямували.
- Світ перебував на межі масштабного протистояння. Мовилося про безпосередню загрозу початку ядерної війни. Кеннеді та Хрущову вдалося її уникнути фактично в останню мить.
Яку гру намагається вести Росія
Кулеба не виключає, що у росіян й взагалі немає плану. Мовляв, там вдаються до хаотичних дій й спостерігають за наслідками. Адже, мають репутацію "поганих хлопців", там розуміють, що втрачати вже й так нічого. Втім, у Кремлі все ще хвилюються за репутацію стабільного постачальника енергоресурсів до країн ЄС.
А в усьому іншому вони цілком можуть діяти опортуністично (безпринципово – 24 канал). Це таке тестування, провокування Заходу, це їхня гра,
– переконаний дипломат.
Міністр закордонних справ закликав менше думати про мотивацію держави-агресорки. Натомість, за його словами, варто більше турбуватися про дії України та скоординованість кроків з міжнародними партнерами.
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