На эту тему высказался министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что в дипломатии есть термин madman strategy или же "стратегия безумца".

Читайте также В миллиметре от красной линии, – Кулеба об угрозе вторжения России​

Кулеба вспомнил о Карибском кризисе

Эта стратегия заключается в том, чтобы показывать другой стороне, что ты сумасшедший и готов на любые шаги. Мол, таким образом пытаются добиться "особо покладистого и ласкового отношения" – из-за угрозы непредсказуемых действий. По словам Кулебы, именно с такой стратегии Хрущева начался, например, Карибский кризис.

"Но я бы сейчас не углублялся в мотивацию России, потому что мы не можем на самом деле залезть им в мозг и доподлинно увидеть там детальный план действий", – отметил дипломат.

Коротко о Карибском кризисе

Так называют напряженное противостояние между Советским Союзом и США. Оно началось из-за того, что в начале 1960-х годов СССР тайно разместил ядерные ракеты на Кубе в октябре 1962.

в октябре 1962. В ответ США решили объявить морскую блокаду Кубы. Чтобы не допустить на остров советские войска и вооружение, американцы обыскивали все корабли, которые туда направлялись.

Мир находился на грани масштабного противостояния. Речь шла о непосредственной угрозе начала ядерной войны. Кеннеди и Хрущеву удалось ее избежать фактически в последний момент.

Обратите внимание! Недавно в российском МИД пригрозили масштабным конфликтом в Европе. Все якобы из-за "втягивания Украины в НАТО".

Какую игру пытается вести Россия

Кулеба не исключает, что у россиян и вообще нет плана. Мол, там прибегают к хаотическим действиям и наблюдают за последствиями. Ведь, у них репутация "плохих парней", там понимают, что терять уже и так нечего. Впрочем, в Кремле все еще волнуются за репутацию стабильного поставщика энергоресурсов в страны ЕС.

А во всем остальном они вполне могут действовать оппортунистически (беспринципно – 24 канал). Это такое тестирование, провоцирование Запада, это их игра,

– убежден дипломат.

Министр иностранных дел призвал меньше думать о мотивации государства-агрессора. Зато, по его словам, стоит больше беспокоиться о действиях Украины и скоординированности шагов с международными партнерами.

Все о Карибском кризисе – в программе "Спецслужбы" на 24 канале: смотрите видео