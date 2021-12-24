Зокрема у Кремлі цинічно заявили, що нібито потрібно перш за все, знизити градус конфронтації. На думку США, він спричинений тим, як "американські колеги опікуються своїми українськими протеже".

До теми НАТО стягне свої війська до Росії, якщо вона нападе на Україну, – ЗМІ

Лавров боїться "втягування України в НАТО"

Курс на втягування Києва в НАТО з перспективою появи у наших кордонів ударних ракетних комплексів створює неприйнятні загрози безпеці Росії, провокуючи серйозні військові ризики для всіх залучених сторін, аж до масштабного конфлікту в Європі,
– заявив Лавров.

Він пригадав розмову Джо Байдена та Путіна. Вона переважно стосувалась, на думку політика, – нібито "української кризи та відсутності прогресу у виконанні мінських угод".

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Росія вимагає не брати Україну до НАТО – дивіться відео