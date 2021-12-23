Як заявив журналіст видання Politico Пол Маклірі, адміністрація Джо Байдена сподівається, що Росія не наважиться на напад. Але при такому ймовірному сценарію США використовуватимуть не лише санкції.

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Шкода для російської економіки

Журналіст стверджує, що США і союзники готові йти на витрати, які вдарять по економіці Росії. У підсумку, це може призвести до того, чого вона так не хоче – НАТО стане ще ближчим до Росії і стягне поблизу свої війська.

США, за словами медійника, економічними санкціями не обійдуться. У випадку нападу Росії на Україну вони посилять підтримку можливостей України захищати свої території.

Позиції інших країн щодо ситуації з Росією

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