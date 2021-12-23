Як заявив журналіст видання Politico Пол Маклірі, адміністрація Джо Байдена сподівається, що Росія не наважиться на напад. Але при такому ймовірному сценарію США використовуватимуть не лише санкції.

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Шкода для російської економіки

Журналіст стверджує, що США і союзники готові йти на витрати, які вдарять по економіці Росії. У підсумку, це може призвести до того, чого вона так не хоче – НАТО стане ще ближчим до Росії і стягне поблизу свої війська.

США, за словами медійника, економічними санкціями не обійдуться. У випадку нападу Росії на Україну вони посилять підтримку можливостей України захищати свої території.

Позиції інших країн щодо ситуації з Росією

Велика Британія засуджує риторику Кремля щодо України і НАТО. У МЗС країни наголошують, що Росія має єдиний вихід – це діалог.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав президента Росії Володимира Путіна відвести російські збройні сили від українського кордону. На його думку, гарною нагодою є зробити це напередодні новорічно-різдвяних свят.

Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт заявляв, що не варто закривати жоден із можливих шляхів для діалогу. Хоча наразі країна надає перевагу переговорам за участю Німеччини, Франції, України та Росії.

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