Про це розповів експосол України у США Валерій Чалий в ефірі 24 каналу. На його думку, Путін на крок всіх обходить.
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За словами Чалого, погодження "Північного потоку-2" з боку США, попри те, що це суперечить інтересам країни, було величезною помилкою. Подальші поступки Путіну – також.
Через це тепер США, їхні союзники й українська влада намагаються усе виправити.
Будьмо справедливими до супротивника, треба знати ворога. Він (Путін – 24 канал) зараз обходить і Україну, і США. Тому терміново треба робити негайні кроки, щоб укріпити позиції,
– заявив експосол України у США.
Які саме кроки необхідно впроваджувати
На думку Чалого, настав час, щоб світ нарешті зупинив шантаж Росії. Для цього необхідними діями є:
- термінове додаткове надсилання Україні оборонних озброєнь;
- підвищення взаємодії у кіберзахисті нашої держави разом з союзниками;
- негайна відмова від "Північного потоку-2" – санкції, введені проти цього проєкту;
- перехоплення ініціативи у протистоянні з Росією.
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Чалий назвав кроки для укріплення позицій у протистоянні з Росією: дивіться відео
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