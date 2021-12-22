Об этом рассказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый в эфире 24 канала. По его мнению, Путин на шаг всех обходит.
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По словам Чалого, согласование "Северного потока-2" со стороны США, несмотря на то, что это противоречит интересам страны, было огромной ошибкой. Дальнейшие уступки Путину – тоже.
Поэтому теперь США, их союзники и украинские власти пытаются все исправить.
Будем справедливыми к противнику, надо знать врага. Он (Путин – 24 канал) сейчас обходит и Украину, и США. Поэтому срочно надо предпринимать немедленные шаги, чтобы укрепить позиции,
– заявил экс-посол Украины в США.
Какие именно шаги необходимо внедрять
По мнению Чалого, настало время, чтобы мир наконец остановил шантаж России. Для этого необходимыми действиями являются:
- срочное дополнительное направление Украине оборонительных вооружений;
- повышение взаимодействия в киберзащите нашего государства вместе с союзниками;
- немедленный отказ от "Северного потока-2" – санкции, введенные против этого проекта;
- перехват инициативы в противостоянии с Россией.
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Чалый назвал шаги для укрепления позиций в противостоянии с Россией: смотрите видео
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