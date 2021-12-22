О возможных вариантах дальнейших отношений Украины и России во время пресс-конференции 21 декабря рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Формат переговоров с Россией

Глава "слуг" отметил, что после проведения переговоров в нормандском формате из-за нежелания Москвы идти на контакт произошел застой. Теперь же об угрозе полномасштабного вторжения со стороны России говорят все, особенно за границей.

Арахамия подчеркнул, что теперь стратегия Украины такова:

деэскалация,

смена нормандского формата.

У нас есть два варианта: первый формат – прямые переговоры с Владимиром Путиным касательно ситуации, второй – присоединение США к нормандскому или другому формату,

– отметил он.

По словам нардепа, эти вопросы находятся в активной фазе обсуждения. Более того – переговоры с Россией ведут все страны-партнеры Украины: "Как США обсуждают это с Россией, так и мы обсуждаем это со своими партнерами, и с США".

Глава фракции "слуг" добавил, что в процесс вовлечены многие стороны, поэтому о конкретных датах говорить сложно. Однако уточнил о внутреннем дедлайне – конец первого квартала 2022 года.

Форматы переговоров с Россией от Зеленского

Владимир Зеленский во время выступления после саммита Восточного партнерства в Брюсселе заявил о готовности к прямым переговорам с главой Кремля Владимиром Путиным.

Глава государства также отметил, что Украина поддерживает проведение переговоров в нормандском формате. Однако на данный момент он неэффективный.

Президент считает, что США могут присоединиться к нормандскому формату или создать отдельную платформу для трехсторонних переговоров.

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