Про можливі варіанти подальших відносин України та Росії під час пресконференції 21 грудня розповів очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Читайте також Путін боїться розширення НАТО на Схід: Столтенберг пообіцяв нову стратегічну концепцію

Формат перемовин з Росією

Глава "слуг" зазначив, що після проведення переговорів у нормандському форматі через небажання Москви йти на контакт відбувся застій. Тепер же про загрозу повномасштабного вторгнення зі сторони Росії говорять всі, особливо за кордоном.

Арахамія наголосив, що тепер стратегія України така:

деескалація,

зміна нормандського формату.

У нас є два варіанти: перший формат – прямі переговори з Володимиром Путіним щодо ситуації, другий – долучення США до нормандського або іншого формату,

– зазначив він.

За словами нардепа, наразі ці питання перебувають в активній фазі обговорення. Ба більше – переговори з Росією ведуть всі країни-партнери України: "Як США обговорюють це з Росією, так і ми обговорюємо це зі своїми партнерами, і зі США".

Очільник фракції "слуг" додав, що у процес залучені багато сторін, тому про конкретні дати говорити важко. Однак уточнив про внутрішній дедлайн – кінець першого кварталу 2022 року.

Формати перемовин з Росією від Зеленського

Володимир Зеленський під час виступу після саміту Східного партнерства у Брюсселі заявив про готовність до прямих переговорів з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Глава держави також зазначив, що Україна підтримує проведення переговорів у нормандському форматі. Однак наразі він не має ефективності.

Президент вважає, що США можуть долучитися до нормандського формату або створити окрему платформу для тристоронніх переговорів.

Цікаво – чи клюнув Байден на вудочку Путіна: дивіться відео