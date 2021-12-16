За словами глави держави, Україна підтримує проведення переговорів у нормандському форматі. Однак зараз він не має ефективності.

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Якою може бути зустріч Зеленського і Путіна

Володимир Зеленський заявив, що США можуть долучитися до нормандського формату або створити окрему платформу для тристоронніх переговорів. Однак жодні переговори щодо України, за словами президента, не повинні проходити без нас.

Крім того, Зеленський зазначив, що готовий до прямих переговорів з Путіним. Єдиною умовою для цього є бажання Кремля. Як приклад двосторонніх перемовин глава держави навів війну в Нагірному Карабасі та зустріч президента Азербайджану Ільхама Галієва з прем'єр-міністром Вірменії Ніколою Пашиняном. За словами Зеленського, це була "тепла зустріч".

Віримо, що так колись буде і у війні між Україною та Росією, між нашими державами,
– заявив Зеленський.

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