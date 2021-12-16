За словами глави держави, Україна підтримує проведення переговорів у нормандському форматі. Однак зараз він не має ефективності.

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Якою може бути зустріч Зеленського і Путіна

Володимир Зеленський заявив, що США можуть долучитися до нормандського формату або створити окрему платформу для тристоронніх переговорів. Однак жодні переговори щодо України, за словами президента, не повинні проходити без нас.

Крім того, Зеленський зазначив, що готовий до прямих переговорів з Путіним. Єдиною умовою для цього є бажання Кремля. Як приклад двосторонніх перемовин глава держави навів війну в Нагірному Карабасі та зустріч президента Азербайджану Ільхама Галієва з прем'єр-міністром Вірменії Ніколою Пашиняном. За словами Зеленського, це була "тепла зустріч".

Віримо, що так колись буде і у війні між Україною та Росією, між нашими державами,

– заявив Зеленський.

Зеленський у Брюсселі: головне

У Брюсселі 15 грудня відбувся саміт Східного партнерства. На нього прибув і президент України Володимир Зеленський, який у межах саміту провів низку зустрічей.

Глава держави обговорив із головою Європейської Ради Шарлем Мішелем перспективи вступу в ЄС.

Під час зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим Володимир Зеленський обговорив можливість долучення Баку до звільнення українських полонених з Донбасу.

Спільно з президентом Словенії Янезом Яншем Володимир Зеленський підписав угоду про підтримку членства України в ЄС.

З канцлером Австрії Карлом Негаммером президент України обговорив питання інвестицій.

Також Володимир Зеленський обговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем загрозу повномасштабного російського наступу на Україну.

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