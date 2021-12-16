За словами Володимира Зеленського, європейські держави, коли підтримують Україну, не лише допомагають нашій країні, але і захищають свої. Причиною цього є розуміння наслідків, які можуть бути наступу Росії.

Зверніть увагу Санкції потрібні не після, а до можливої ескалації з боку Росії, – Зеленський у Брюсселі

Вони захищали перш за все свій народ, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що з початком російської агресії ніхто з європейських держав не думав про бізнес та можливі економічні наслідки. Тому і вводили санкції проти Росії. Однак не лише через питання безпеки України.

Вони (європейські країни – 24 канал) перш за все думали про безпеку в Україні. Чому? Не тому, що всі держави є патріотами України, і так не має бути, вони мають бути патріотами своїх держав. Але вони знають, якщо буде порушено суверенітет нашої держави, якщо впаде наша армія – впадуть їхні кордони,
– заявив Зеленський.

Глава держави наголосив, що вдячний країнам Європи за підтримку, однак водночас Володимир Зеленський підкреслив, що вони перш за все захищали та захищають свій народ.

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