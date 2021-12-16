По словам Владимира Зеленского, европейские страны, когда поддерживают Украину, не только помогают нашей стране, но и защищают свои. Причиной этого является понимание последствий, которые могут быть от наступления России.

Обратите внимание Санкции нужны не после, а до возможной эскалации со стороны России, – Зеленский в Брюсселе

Они защищали прежде всего свой народ, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что с началом российской агрессии никто из европейских стран не думал о бизнесе и возможных экономических последствиях. Поэтому и вводили санкции против России. Однако не только из-за вопросов безопасности Украины.

Они (европейские страны – 24 канал) прежде всего думали о безопасности в Украине. Почему? Не потому, что все страны являются патриотами Украины, и так не должно быть, они должны быть патриотами своих государств. Но они знают, если будет нарушен суверенитет нашего государства, если падет наша армия – упадут их границы,

– заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что благодарен странам Европы за поддержку, однако в то же время Владимир Зеленский подчеркнул, что они прежде всего защищали и защищают свой народ.

Зеленский в Брюсселе: главное

Утром 15 декабря президент Украины Владимир Зеленский отправился в Брюссель на саммит "Восточного партнерства".

На полях саммита президент провел разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и обсудил с ним вопросы членства нашей страны в ЕС.

Во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Владимир Зеленский обсудил вопрос приобщения Баку к процессу освобождения украинских пленных из России и оккупированного Донбасса.

Также Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Главным вопросом для обсуждения стала ситуация на Донбассе и угроза полномасштабного вторжения России.

По инициативе президента Литвы Гитанаса Науседы, лидеры стран ЕС, а также Украины, Грузии и Молдовы обсудили вопрос безопасности нашей страны и перспективу членства в Евросоюзе.

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