О деталях встречи президент Украины коротко написал на своей странице в твиттере.
Важно Зеленский едет в Брюссель: там стартует саммит Восточного партнерства
Владимир Зеленский проинформировал о ситуации на восточных границах Украины, куда еще с октября Россия стягивает свои войска. Президент Украины подчеркнул, что ожидает четких сигналов по результатам заседания Совета ЕС, которое должно состояться 16 декабря.
Наша цель – полноправное членство Украины в ЕС,
– подчеркнул Зеленский.
Что Зеленский делает в Брюсселе
Президент Украины 15 марта прибыл в Брюссель, чтобы принять участие в саммите Восточного партнерства. Там украинский лидер проведет ряд встреч с руководством Евросоюза и НАТО.
Кроме украинского лидера, в мероприятии также примут участие:
- президент Европейского совета Шарль Мишель,
- президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен,
- лидеры государств-членов Евросоюза и стран Восточного партнерства (входят Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова, Украина и ЕС).
Среди основных тем, которые будут обсуждаться на саммите Восточного партнерства, – внешняя политика России, в частности, в отношении Украины. На саммите планируют осудить "дестабилизационную политику" Кремля. Ожидается, что Евросоюз еще раз подтвердит свою солидарность с Украиной.