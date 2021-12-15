О деталях встречи президент Украины коротко написал на своей странице в твиттере.

Важно Зеленский едет в Брюссель: там стартует саммит Восточного партнерства

Владимир Зеленский проинформировал о ситуации на восточных границах Украины, куда еще с октября Россия стягивает свои войска. Президент Украины подчеркнул, что ожидает четких сигналов по результатам заседания Совета ЕС, которое должно состояться 16 декабря.

Наша цель – полноправное членство Украины в ЕС,

– подчеркнул Зеленский.

Что Зеленский делает в Брюсселе

Президент Украины 15 марта прибыл в Брюссель, чтобы принять участие в саммите Восточного партнерства. Там украинский лидер проведет ряд встреч с руководством Евросоюза и НАТО.

Кроме украинского лидера, в мероприятии также примут участие:

президент Европейского совета Шарль Мишель,

президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен,

лидеры государств-членов Евросоюза и стран Восточного партнерства (входят Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова, Украина и ЕС).

Среди основных тем, которые будут обсуждаться на саммите Восточного партнерства, – внешняя политика России, в частности, в отношении Украины. На саммите планируют осудить "дестабилизационную политику" Кремля. Ожидается, что Евросоюз еще раз подтвердит свою солидарность с Украиной.

Интересно! Украинские СМИ пишут, что Президент Владимир Зеленский может встретиться с новоизбранным канцлером Германии Олафом Шольцем и главой Франции Эммануэлем Макроном перед началом саммита Восточного партнерства.

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