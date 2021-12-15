О рабочем визите главы государства в Бельгию сообщает Офис Президента. Зеленский 15 – 16 декабря посетит Брюссель для участия в шестом саммите Восточного партнерства.

Важно Украина, Грузия, Литва и Польша приняли совместную декларацию перед саммитом Восточного партнерства

Участники саммита Восточного партнерства

Кроме украинского лидера, в мероприятии также примут участие

президент Европейского совета Шарль Мишель,

президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен,

лидеры государств-членов Евросоюза и стран Восточного партнерства (входят Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова, Украина и ЕС).

Зеленский проведет несколько встреч

В рамках визита в Брюссель Владимир Зеленский проведет ряд двусторонних встреч

с лидерами государств-членов ЕС и стран-партнеров,

руководством Европейского союза,

генеральным секретарем НАТО.

Справка. Среди основных тем, которые будут обсуждать на саммите Восточного партнерства, – внешняя политика России, в частности в отношении Украины. На саммите планируют осудить "дестабилизационную политику" Кремля. Ожидается, что Евросоюз еще раз подтвердит свою солидарность с Украиной.

Совместная декларация Украины, Литвы, Грузии и Польши перед саммитом

Делегации комитетов иностранных дел парламентов Грузии, Литвы, Польши и Украины приняли совместную декларацию перед саммитом Восточного партнерства.

В заявлении говорится, что Восточное партнерство остается ведущей платформой для углубления отношений между Евросоюзом и странами восточной Европы.

Но перед странами стоят новые вызовы, с которыми необходимо справиться, чтобы формат продолжал эффективно выполнять свои задачи.

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