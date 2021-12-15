Про робочий візит глави держави до Бельгії повідомляє Офіс Президента. Зеленський 15 – 16 грудня відвідає Брюссель для участі в шостому саміті Східного партнерства.
Важливо Україна, Грузія, Литва та Польща ухвалили спільну декларацію перед самітом Східного партнерства
Учасники саміту Східного партнерства
Окрім українського лідера, у заході також візьмуть участь
- президент Європейської ради Шарль Мішель,
- президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн,
- лідери держав-членів Євросоюзу та країн Східного партнерства (входять Азербайджан, Вірменія, Грузія, Молдова, Україна та ЄС).
Зеленський проведе кілька зустрічей
У межах візиту до Брюсселя Володимир Зеленський проведе низку двосторонніх зустрічей
- з лідерами держав – членів ЄС та країн-партнерів,
- керівництвом Європейського Союзу,
- генеральним секретарем НАТО.
Спільна декларація України, Литви, Грузії та Польщі перед самітом
- Делегації комітетів закордонних справ парламентів Грузії, Литви, Польщі та України ухвалили спільну декларацію перед самітом Східного партнерства.
- У заяві мовиться, що Східне партнерство залишається провідною платформою для поглиблення відносин між Євросоюзом і країнами східної Європи.
- Але перед країнами постають нові виклики, з якими необхідно впоратися, аби формат продовжував ефективно виконувати свої завдання.
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