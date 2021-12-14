В заявлении говорится, что Восточное партнерство остается ведущей платформой для углубления отношений между Евросоюзом и странами восточной Европы.

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Впрочем, перед странами встают новые вызовы, с которыми необходимо справиться для того, чтобы формат продолжал эффективно выполнять свои задачи. В заявлении выразили поддержку политике открытых дверей относительно перспективы членства в ЕС.

Там напомнили, что статья 49 Договора о ЕС полностью распространяется на страны Восточного партнерства, которые желают это сделать и это соответствуют критериям.

Включая ассоциированное трио (трехсторонний формат усиленного сотрудничества между Грузией, Молдовой и Украиной по интеграции в Европейский Союз – 24 канал). Этот принцип следует отразить в конкретные шаги до начала процесса вступления,

– говорится в заявлении.

Стороны констатировали, что внедрение реформ – ключевое в процессе евроинтеграции стран-партнеров.

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