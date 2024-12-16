Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ISW. В то же время Россия активно пересматривает свое военное присутствие в Сирии.

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Крах режима Асада и проблемы Кремля в Сирии

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, Кремль достиг договоренностей с сирийскими силами, которые позволяют сохранить военные базы в порту Тартус и на авиабазе "Хмеймим" в Латакии, но с существенным сокращением контингента до 300 военных.

Российские солдаты, расположенные на этих базах, сталкиваются с острым дефицитом питьевой воды и продовольствия. По данным украинской разведки, поставки необходимого продовольствия обеспечивают военно-транспортные самолеты, которые также выполняют эвакуацию военных активов из Сирии.

Неопределенность в Сирии и маневры Москвы

Аналитики ISW отмечают, что Кремль, вероятно, не имеет возможности полностью эвакуировать свои базы в Сирии в ближайшее время. На спутниковых снимках, обнародованных OSINT-аналитиком MT Anderson, зафиксированы российские фрегаты класса "Адмирал Головко" и "Адмирал Григорович" недалеко от порта Тартус.

Между тем неуказанные антиасадовские вооруженные группировки сопровождают отступление российских войск из "отдаленных районов" Сирии к побережью, что усложняет ситуацию для Кремля.

По сообщению сирийских СМИ, российские силы оставили авиабазу "Тияс" вблизи Пальмиры и переместились на базу "Хмеймим". В то же время, из районов Манбидж и Кобани на севере Сирии российские войска отошли из-за турецкого наступления на поддерживаемые Сирийские демократические силы.

Турция и новый баланс сил

Эксперты ISW считают, что Россия, вероятно, потеряет базу в Камышлы на севере Сирии из-за сопротивления Турции и местных группировок. Турецкий министр обороны Яшар Гюлер даже предложил поддержать Россию в консолидации сил в Тартусе и Хмеймиме, но указал на неприемлемость ее присутствия на других базах.

Ранее издание Reuters со ссылкой на сирийских чиновников сообщало, что Россия оставляет две ключевые базы в Сирии, даже после свержения режима Башара Асада.

Однако силы Кремля постепенно отводятся с фронтовых позиций на севере страны, что свидетельствует об уменьшении влияния Москвы в регионе.