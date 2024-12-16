Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ISW. Водночас Росія активно переглядає свою військову присутність у Сирії.

Читайте також Будуть воювати в Україні: скільки російських військових вивільниться після втечі із Сирії

Крах режиму Асада і проблеми Кремля в Сирії

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, Кремль досяг домовленостей із сирійськими силами, які дозволяють зберегти військові бази в порту Тартус та на авіабазі "Хмеймім" у Латакії, але із суттєвим скороченням контингенту до 300 військових.

Російські солдати, розташовані на цих базах, стикаються з гострим дефіцитом питної води та продовольства. За даними української розвідки, постачання необхідного продовольства забезпечують військово-транспортні літаки, які також виконують евакуацію військових активів із Сирії.

Невизначеність у Сирії та маневри Москви

Аналітики ISW зазначають, що Кремль, ймовірно, не має змоги повністю евакуювати свої бази в Сирії найближчим часом. На супутникових знімках, оприлюднених OSINT-аналітиком MT Anderson, зафіксовані російські фрегати класу "Адмірал Головко" і "Адмірал Григорович" неподалік порту Тартус.

Тим часом невказані антиасадівські озброєні угруповання супроводжують відступ російських військ із "віддалених районів" Сирії до узбережжя, що ускладнює ситуацію для Кремля.

За повідомленням сирійських ЗМІ, російські сили залишили авіабазу "Тіяс" поблизу Пальміри та перемістилися на базу "Хмеймім". Водночас, з районів Манбідж та Кобані на півночі Сирії російські війська відійшли через турецький наступ на підтримувані Сирійські демократичні сили.

Туреччина та новий баланс сил

Експерти ISW вважають, що Росія, ймовірно, втратить базу в Камишли на півночі Сирії через опір Туреччини та місцевих угруповань. Турецький міністр оборони Яшар Гюлер навіть запропонував підтримати Росію у консолідації сил у Тартусі й Хмеймімі, але вказав на неприйнятність її присутності на інших базах.

Раніше видання Reuters із посиланням на сирійських чиновників повідомляло, що Росія залишає дві ключові бази в Сирії, навіть після повалення режиму Башара Асада.

Проте сили Кремля поступово відводяться з фронтових позицій на півночі країни, що свідчить про зменшення впливу Москви в регіоні.