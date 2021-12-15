Про деталі зустрічі президент України коротко написав на своїй сторінці у твітері.
Важливо Зеленський їде у Брюссель: там стартує саміт Східного партнерства
Володимир Зеленський проінформував про ситуацію на східних кордонах України, куди ще з жовтня Росія стягує свої війська. Президент України наголосив, що очікує чітких сигналів за результатами засідання Ради ЄС, яке має відбутися 16 грудня.
Наша мета – повноправне членство України в ЄС,
– підкреслив Зеленський.
Що Зеленський робить у Брюсселі
Президент України 15 березня прибув до Брюсселя, щоб взяти участь у саміті Східного партнерств. Там український лідер проведе низку зустрічей з керівництвом Євросоюзу та НАТО.
Окрім українського лідера, у заході також візьмуть участь:
- президент Європейської ради Шарль Мішель,
- президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн,
- лідери держав-членів Євросоюзу та країн Східного партнерства (входять Азербайджан, Вірменія, Грузія, Молдова, Україна та ЄС).
Серед основних тем, які обговорюватимуть на саміті Східного партнерства, – зовнішня політика Росії, зокрема щодо України. На саміті планують засудити "дестабілізаційну політику" Кремля. Очікується, що Євросоюз ще раз підтвердить свою солідарність з Україною.
До речі – Україні вривається терпець щодо вступу в ЄС: дивіться відео