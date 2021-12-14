Зауважимо, що сам саміт запланований на 15 грудня у Брюсселі. Як пояснили у коментарі 24 каналу в Офісі Президента, ймовірність такої зустрічі дійсно існує.

Важливо Кордони у Європі порушувати не можна, – Шольц пригрозив Росії "серйозними наслідками"

Таку думку озвучив речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров. На питання, чи відбудеться тристороння зустріч українського президента з Макроном і Шольцем, Никифоров лаконічно сказав:

Така ймовірність завжди існує. Але більш детально можна буде говорити після оприлюднення програми візиту.

Коли саме з'явиться програма візиту Зеленського до Брюсселя, наразі невідомо. За словами Никифорова, це станеться "сьогодні – завтра", тобто 14 – 15 грудня.

Інформація про ймовірну тристоронню зустріч у Брюсселі з'явилася в українських ЗМІ. Припускають, що серед тем обговорення планується, зокрема реалізація мінських домовленостей.

Зверніть увагу! Раніше про можливу зустріч з посиланням на німецькі джерела повідомляли російські ЗМІ.

Зауважимо, що ввечері 14 грудня Володимир Путін провів розмову з Еммануелем Макроном. На сайті Кремля заявили, що, обмінявшись думками про зусилля щодо боротьби з поширенням коронавірусної інфекції в обох країнах, лідери зосередилися на обговоренні актуальних міжнародних тем, зокрема України.

Саміт "Східного партнерства" у Брюсселі: головне

У Брюсселі 15 грудня відбудеться саміт "Східного партнерства". Серед основних тем обговорення – зовнішня політика Росії, зокрема проти України. На саміті планують засудити "дестабілізуючу політику" Кремля. Очікується, що Євросоюз ще раз підтвердить свою солідарність з Україною.

Загроза вторгнення Росії до України: головне

Повідомлення про нарощування військ Росією на кордоні України лунають ще з жовтня 2021 року. За інформацією Пентагону, Кремль продовжує дестабілізацію ситуації в регіоні.

У НАТО одразу ж попередили, що повномасштабна агресія проти України матиме серйозні наслідки для Росії. А президент США Джо Байден заявив, що у випадку повномасштабної агресії американських військових в Україні не буде. Однак очільник Білого дому пообіцяв серйозні наслідки.

Новопризначений канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив підтримку територіальної цілісності України й засудив Росію.

Більше про дестабілізуючу політику Росії у випуску "Грані правди": дивіться відео