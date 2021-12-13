Політик 12 грудня вперше відвідав з офіційним візитом Польщу. І на спільній пресконференції з польським прем'єром Матеушем Моравецьким згадав і про Україну.

Думка до теми США де-факто вже долучились до нормандського формату, – Арестович

Шольц закликав активізувати нормандський формат

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Європейський Союз стурбований ситуацією біля кордонів України. Задля її врегулювання та деескалації, за переконанням канцлера, треба застосувати усі можливості.

Серед них і нормандський формат, який слід і далі використовувати як інструмент переговорів. Прикро тільки, що у минулі роки його розвиток не був таким, як би ми хотіли,

– зазначив Шольц.

Напад Росії матиме наслідки

Щодо пересування російських військ біля кордонів України, Олаф Шольц сказав, що до цього ставляться "з великою й серйозною стурбованістю".

Ми прозоро заявляємо, що кордони у Європі порушувати не можна. Ніхто не повинен думати, що такий крок обійдеться без серйозних наслідків,

– заявив канцлер Німеччини.

А проте жодних подробиць щодо цих наслідків не озвучив.

Щодо "Північного потоку-2" думки Польщі та Німеччини розбіглися

Моравецький у розмові з Шольцем висловив таку думку: "Краще було б, аби "Північний потік-2" взагалі не запускали". Адже цей газопровід буде засобом тиску Росії на Україну та інші країни.

Адже цей газопровід буде засобом тиску Росії на Україну та інші країни. А от Шольц із цим не погодився. Мовляв, Німеччина докладатиме зусиль – попри існування "Північного потоку-2", – щоб Україна залишилася транзитером газу до Європи.

Також радимо звернути увагу:

Тим часом Росія влаштовує етноцид на Донбасі: дивіться відео