Про це посол України в Німеччини повідомив у інтерв'ю українському виданню "Дзеркало тижня".
Читайте також США де-факто вже долучились до нормандського формату, – Арестович
У цей час ми активно працюємо над тим, щоб вже найближчими днями на саміті ЄС в Брюсселі відбулася перша зустріч нашого президента Володимира Зеленського з новим канцлером Олафом Шольцом і президентом Емманюелем Макроном у форматі нормандська трійка,
– сказав Андрій Мельник.
Цю інформацію раніше підтвердив голова ОП Андрій Єрмак. Він зазначив: "Ми будемо продовжувати працювати над тим, щоб був проведений саміт лідерів нормандського формату".
Нормандський формат: останні новини
- Зустріч лідерів нормандської четвірки відбулася ще у грудні 2019 року. З того часу Росія блокує переговори.
- Кремль запропонував провести зустріч на рівні міністрів 11 листопада. Однак за кілька днів до того очільник російського МЗС Лавров відмовився брати участь. Своє рішення він пояснив "неузгодженістю підсумкового документа".
- У Франції та Німеччині заявили, що це – "неправильна позиція".
- Прессекретар Зеленського Сергій Никифоров зазначив, що Москва вчергове показала, що саме вона блокує переговори.
- Вже 17 листопада російське МЗС опублікувало конфіденційне листування Лаврова та його французького колеги Жана Іва Ле-Дріана.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав це "спробою остаточно добити нормандський формат".