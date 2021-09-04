Деталі від Кулеби

Україна наполягає на залученні США до переговорів щодо Донбасу. Про це міністр закордонних справ заявив у інтерв'ю.

До теми Питання Донбасу обговорюватимуть у форматі за участі США, – віцепрем'єрка Стефанішина

Наша позиція полягає в тому, що без активного залучення США до переговорного процесу суттєво поліпшити безпекову ситуацію на Сході буде вкрай складним завданням. Який це може бути формат? Це питання зараз якраз пропрацьовується,

– пояснив дипломат.

Залучення США до переговорів: останні новини

Україна хотіла долучити США до нормандського формату, однак Росія виступає категорично проти. Оскільки рішення схвалюють всі країни-учасниці, то долучення Вашингтону фактично неможливе, адже Москва його блокуватиме.

Водночас взаємодію з США щодо врегулювання ситуації на Донбасі обговорювали Володимир Зеленський та Джо Байден у Білому домі. Після розмови президент України заявив, що вже є конкретні пропозиції щодо такого залучення, однак формат ще обговорюють.

Крім того, віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина запевнила, що США розуміють важливість своєї участі у перемовинах.