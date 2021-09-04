Україна збирається залучити Білий дім до певного формату перемовин щодо Донбасу та деокупації Криму. І очікує низку візитів американських посадовців у найближчі місяці.

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"США бачать свою роль" у питанні Донбасу

Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина 3 вересня у прямому ефірі запевнила українців, що:

США отримали пропозиції щодо участі у перемовинах по Донбасу й Криму.

І розуміють їхню важливість.

Утім, розкривати подробиці цих пропозицій наразі влада не буде.

Я не можу розкривати деталі пропозицій. Але я можу підтвердити, що США бачать свою ключову роль в урегулюванні конфлікту на Донбасі та поверненні Криму,

– заявила Стефанішина.

І додала: "Ми сподіваємося, що вже у найближчі місяці відбудуться низка візитів, буде дискусія на рівні міністрів закордонних справ, радників з безпекових питань". За словами віцепрем'єрки:

США "матеріалізують своє бачення їхньої ролі" в урегулюванні конфлікту на Донбасі та поверненні Криму.

І ці питання "відсьогодні будуть обговорювати не тільки у нормандському форматі, але і в ширшому, включаючи США".

З іншого боку: телеканал "Дом" навів цитату заступника помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джорджа Кента. Той сказав, що "не очікує" нового спеціального представника США по Донбасу.

Актуалізація питання участі США у переговорах по Донбасу відбулася після візиту Зеленського до Вашингтона