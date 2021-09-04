Украина собирается привлечь Белый дом к определенному формату переговоров по Донбассу и деоккупации Крыма. И ожидает ряд визитов американских чиновников в ближайшие месяцы.
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"США видят свою роль" в вопросе Донбасса
Вице-премьер Ольга Стефанишина 3 сентября в прямом эфире заверила украинцев, что:
- США получили предложения по участию в переговорах по Донбассу и Крыму.
- И понимают их важность.
Впрочем, раскрывать подробности этих предложений пока власть не будет.
Я не могу раскрывать детали предложений. Но я могу подтвердить, что США видят свою ключевую роль в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма,
– заявила Стефанишина.
И добавила: "Мы надеемся, что уже в ближайшие месяцы состоятся ряд визитов, будет дискуссия на уровне министров иностранных дел, советников по вопросам безопасности". По словам вице-премьера:
- США "материализуют свое видение их роли" в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма.
- И эти вопросы "с сегодняшнего дня будут обсуждать не только в нормандском формате, но и в более широком, включая США".
Актуализация вопроса участия США в переговорах по Донбассу состоялась после визита Зеленского в Вашингтон
- Владимир Зеленский 1 сентября встретился с Джо Байденом. Среди прочего говорили и о решении проблемы войны на Донбассе, и о Крыме.
- После встречи украинский президент рассказал журналистам, что в разговоре с Байденом "слово Крым звучало много раз", и что есть конкретные предложения по привлечению США к переговорам по Донбассу.
- Пока неизвестно, о каком конкретно формате идет речь. Зеленский уточнил только, что Белый дом украинские предложения обдумает.