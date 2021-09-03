Это свидетельствует о начале очень серьезной помощи. Такое мнение высказал в эфире одного из украинских телеканалов глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили
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Саакашвили: впервые Пентагон имеет план действий в случае российской агрессии
"Впервые Пентагон имеет, если говорить о военных аспектах, план действий в случае российской агрессии", — подчеркнул он.
По словам экс-президента Грузии, США сильно усилили присутствие в Черном море. Впервые постоянно американские самолеты F-22 патрулируют на Черном море. Американцы и британцы ввели постоянное присутствие своего флота.
К тому же Великобритания передала нам довольно современные 2 боевых корабля, а США передают сейчас атакующий боевой катер, вооруженный ракетами.
Я не ожидаю, что они (США – 24 канал) будут так активно сейчас присоединяться к нормандскому формату, так как другая сторона этого не хочет. Впрочем, главное, чтобы они знали, что Украина выполняет все международные нормы, что она на правильной стороне. Я думаю, что Байден именно об этом и сказал,
– заметил Саакашвили.
Он надеется, что в решающий момент Украина сможет получить ту помощь, которая будет сдерживать дальнейшую агрессию. Так как угроза новой полномасштабной остается до сих пор.
Зеленский встретился с Байденом: главное
- Владимир Зеленский 1 сентября встретился с Джо Байденом в Белом доме. Переговоры глав государств в Вашингтоне продолжались несколько часов.
- Президент Украины передал список из 450 украинцев, которые находятся в заключении на оккупированном Донбассе и в Крыму, а также в России.
- Политики говорили о "Северном потоке-2", сотрудничестве в Черноморском регионе, вступлении Украины в НАТО. оккупированных территориях и реформах. По результатам переговоров США предоставят Украине помощь в сфере безопасности в размере 60 миллионов долларов, бронебойные системы Javelin и другое летальное и нелетальное оборудование.