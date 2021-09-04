Детали от Кулебы

Украина настаивает на привлечении США к переговорам по Донбассу. Об этом министр иностранных дел заявил в интервью.

К теме Вопрос Донбасса будут обсуждать в формате с участием США, – вице-премьер Стефанишина

Наша позиция заключается в том, что без активного привлечения США к переговорному процессу, существенно улучшить ситуацию безопасности на Востоке, будет крайне сложной задачей. Какой это может быть формат? Этот вопрос сейчас как раз прорабатывается,

– пояснил дипломат.

Привлечение США к переговорам: последние новости

Украина хотела приобщить США к нормандскому формату, однако Россия выступает категорически против. Поскольку решение одобряют все страны-участницы, то вступление Вашингтона фактически невозможно, ведь Москва его будет блокировать.

В то же время взаимодействие с США по урегулированию ситуации на Донбассе обсуждали Владимир Зеленский и Джо Байден в Белом доме. После разговора президент Украины заявил, что уже есть конкретные предложения по такому привлечению, однако формат еще обсуждают.

Кроме того, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин заверила, что США понимают важность своего участия в переговорах.