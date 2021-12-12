Об этом посол Украины в Германии сообщил в интервью украинскому изданию "Зеркало недели".

Читайте также США де-факто уже присоединились к нормандскому формату, – Арестович

В настоящее время мы активно работаем над тем, чтобы уже в ближайшие дни на саммите ЕС в Брюсселе состоялась первая встреча нашего президента Владимира Зеленского с новым канцлером Олафом Шольцом и президентом Эммануэлем Макроном в формате нормандская тройка,

– сказал Андрей Мельник.

Эту информацию ранее подтвердил глава ОП Андрей Ермак. Он отметил: "Мы будем продолжать работать над тем, чтобы был проведен саммит лидеров нормандского формата".

Нормандский формат: последние новости

Встреча лидеров нормандской четверки состоялась еще в декабре 2019 года. С тех пор Россия блокирует переговоры.

Кремль предложил провести встречу на уровне министров 11 ноября. Однако за несколько дней до того глава российского МИД Лавров отказался участвовать. Свое решение он объяснил "несогласованностью итогового документа".

Во Франции и Германии заявили, что это – "неправильная позиция".

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров отметил, что Москва в очередной раз показала, что именно она блокирует переговоры.

Уже 17 ноября российский МИД опубликовал конфиденциальную переписку Лаврова и его французского коллеги Жана Ива Ле Дриана.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал это "попыткой окончательно добить нормандский формат".

Обратите внимание! Украина настаивает на привлечении к переговорам по Донбассу США. Ведь Вашингтон мог бы надавить на Россию, чтобы та выполняла обязательства. Однако формат таких переговоров пока еще не определили.

Возможное участие США в нормандском формате: смотрите видео