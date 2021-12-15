Темой обсуждения также было сотрудничество Украины и Франции. Встреча состоялась 15 декабря.

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С 1 января 2022 года Франция будет председательствовать в Европейском Союзе. Именно поэтому Владимир Зеленский во время разговора с Эммануэлем Макроном оговорил вопросы безопасности Украины.

Обсудил с Эммануэлем Макроном вопросы сотрудничества Украины и Франции. Надеюсь, что председательство Франции в ЕС будет уделять отдельное внимание безопасности Украины и противодействию гибридной агрессии России в Европе,
– сообщил Зеленский.

Также лидеры государств обсудили перспективы членства Украины в НАТО. Зеленский и Макрон скоординировали свои позиции в этом вопросе.

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