Темою обговорення також була співпраця України та Франції. Зустріч відбулася 15 грудня.

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З 1 січня 2022 року Франція буде головувати у Європейському Союзі. Саме тому Володимир Зеленський під час розмови з Еммануелем Макроном оговорив питання безпеки України.

Обговорив з Еммануелем Макроном питання співпраці України і Франції. Сподіваюся, що головування Франції у ЄС приділятиме окрему увагу безпеці України та протидії гібридній агресії Росії у Європі,

– повідомив Зеленський.

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