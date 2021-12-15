Президент подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та звернувся щодо можливості долучення Азербайджану до процесу звільнення незаконно утримуваних осіб.
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Питання звільнення громадян України, передусім кримських татар, яких незаконно утримують у Росії, є одним з моїх ключових пріоритетів. Буду вдячний вам за можливу допомогу в просуванні цього питання,
– сказав Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський зустрівся з Ільхамом Алієвим / Фото Офісу Президента
Про що ще говорили президенти
- Глава нашої держави відзначив активізацію двосторонньої співпраці між країнами завдяки домовленостям, досягнутим у межах його візиту до Азербайджану в грудні 2019 року.
- Він також акцентував увагу на транспортно-логістичному потенціалі співпраці, зокрема на необхідності активізації роботи для реалізації транзиту вантажів за маршрутом Європа – Кавказ – Азія з використанням залізничного та морського транспорту.
- Окрім цього, Володимир Зеленський нагадав про позитивний досвід співпраці України з азербайджанськими компаніями у спорудженні автомагістралей і транспортних розв'язок у межах Національної програми "Велике будівництво".
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