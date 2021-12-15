Инициировал мероприятие президент Литвы Гитанас Науседа. Украина вместе с Грузией и Молдовой рассказали, какие приоритеты видят в дальнейшем развитии отношений с ЕС.

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Расширение Европейского Союза

Как отметил во время встречи президент Владимир Зеленский, "Ассоциированное трио" в будущем должно стать новой волной расширения Евросоюза.

Также Зеленский поблагодарил тех лидеров, которые поддерживают вступление Украины в ЕС. В то же время, он пригласил присоединиться тех, кто этого еще не сделал официально.

На встрече поговорили и о ситуации с безопасностью в Украине. Зеленский подчеркнул, что ее нужно усиливать и призвал координировать совместные усилия стран Черноморского региона.

Саммит Восточного партнерства в Брюсселе

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