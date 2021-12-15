Ініціював захід президент Литви Гітанас Наусєда. Україна спільно з Грузією та Молдовою розказали, які пріоритети бачать у подальшому розвитку відносин із ЄС.

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Розширення Європейського Союзу

Як наголосив під час зустрічі президент Володимир Зеленський, "Асоційоване тріо" в майбутньому має стати новою хвилею розширення Євросоюзу.

Також Зеленський подякував тим лідерам, які підтримують вступ України до ЄС. Водночас він запросив доєднатися тих, хто цього ще не зробив офіційно.

На зустрічі поговорили й про безпекову ситуацію в Україні. Зеленський наголосив що її треба посилювати і закликав координувати спільні зусилля країн Чорноморського регіону.

Саміт Східного партнерства у Брюсселі

Саміт Східного партнерства стартував у Брюсселі 15 грудня, туди відправився і Володимир Зеленський. Окрім нього, в заході також беруть участь: президент Європейської ради Шарль Мішель, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, лідери держав-членів Євросоюзу та країн Східного партнерства (входять Азербайджан, Вірменія, Грузія, Молдова, Україна та ЄС).

15 грудня Володимир Зеленський у Брюсселі зустрівся з головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Президент проінформував про ситуацію на східних кордонах України, куди ще з жовтня Росія стягує свої війська. Він наголосив, що очікує чітких сигналів за результатами засідання Ради ЄС, яке має відбутися 16 грудня.

Також Володимир Зеленський провів перемовини з азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим. Глава нашої держави підняв питання визволення полонених.

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