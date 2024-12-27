Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, такими країнами можуть бути Україна, США чи Велика Британія. Для цього їм потрібна лише політична воля, відповідне рішення та вдала можливість, оскільки російського диктатора посилено охороняють.

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Або це буде спецоперація, або ракета, спрямована на бункер. Практика доводить, що не існує таких бункерів, куди не змогла б проникнути добре підготовлена ракета,

– зазначив Яковенко.

Журналіст також припустив, що до ліквідації Путіна може долучитися й сама Росія. Однак поки що передумов для цього немає, оскільки оточення диктатора боїться його більше, ніж можливих наслідків його правління.

Чи може хтось в Росії посягнути на життя диктатора

"Таке усунення Путіна стане можливим лише тоді, коли Росія зазнає серйозної військової поразки. У такому разі може з’явитися хтось на кшталт другого Пригожина, здатний на переворот у російській окупаційній армії", – пояснив опозиціонер.

Він наголосив, що вирішальним фактором стане ситуація на полі бою. Події на фронті можуть стати поштовхом до внутрішніх змін у Росії, які врешті-решт призведуть до усунення Путіна.