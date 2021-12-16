По словам главы государства, Украина поддерживает проведение переговоров в нормандском формате. Однако сейчас он не имеет эффективности.
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Какой может быть встреча Зеленского и Путина
Владимир Зеленский заявил, что США могут присоединиться к нормандскому формату или создать отдельную платформу для трехсторонних переговоров. Однако никакие переговоры об Украине, по словам президента, не должны проходить без нас.
Кроме того, Зеленский отметил, что готов к прямым переговорам с Путиным. Единственным условием для этого является желание Кремля. В качестве примера двусторонних переговоров глава государства привел войну в Нагорном Карабахе и встречу президента Азербайджана Ильхама Галиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По словам Зеленского, это была "теплая встреча".
Верим, что так когда-то будет и в войне между Украиной и Россией, между нашими государствами,
– заявил Зеленский.
Зеленский в Брюсселе: главное
- В Брюсселе 15 декабря состоялся саммит "Восточного партнерства". На него прибыл и президент Украины Владимир Зеленский, который в рамках саммита провел ряд встреч.
- Глава государства обсудил с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем перспективы вступления в ЕС.
- Во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Владимир Зеленский обсудил возможность приобщения Баку к освобождению украинских пленных с Донбасса.
- Совместно с президентом Словении Янезом Яншем Владимир Зеленский подписал соглашение о поддержке членства Украины в ЕС.
- С канцлером Австрии Карлом Негаммером президент Украины обсудил вопросы инвестиций.
- Также Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем угрозу полномасштабного российского наступления на Украину.
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