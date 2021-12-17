Главу Кремля продовжує хвилювати питання розширення НАТО на Схід, тож він не припиняє спроб отримати для себе від Альянсу хоч якісь гарантії.

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Спочатку ці спроби більше нагадували прохання, а далі більше стали схожі на шантаж. Тепер вони звучать як вимога.

Телефонні розмови Путіна

І з цими вимогами Путін зателефонував президенту Фінляндії Саулі Нійністе, а потім – і президенту Франції Еммануелю Макрону.

Інформація про зміст розмов не містить нових даних про реакцію співрозмовників на заклики Путіна щодо надання йому західних гарантій. Однак у мене є передчуття, що нічого доброго, щоби його заспокоїло, російський лідер не почув.

Путін пішов ва-банк і зателефонував Сі Цзіньпіну. Лише після цього в нього від душі трохи відлягло.



Володимир Путін зателефонував Сі Цзіньпіну / Фото Getty Images

Із очільником комуністичної партії Китаю вони вирішили, що Пекін і Москва повинні докладати більше спільних зусиль для захисту інтересів безпеки одне одного. Все це тепер називається "нова модель співпраці", яка передбачає зокрема "готовність перетворити спільний кордон на пояс сталого миру та добросусідства".

Глава Кремля запевнив китайського колегу, що візьме участь у зимових Олімпійських іграх у Пекіні. Цікаво, що під час Олімпіади в Токіо збірна Росії формально не брала участі.

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Російським спортсменам тоді заборонили виступати під своїм прапором, гімном та назвою країни. Заборона була пов'язана з програмою допінгу, організованою не лише тренерами, лікарями та представниками спортивних федерацій, але також російськими чиновниками та спецслужбами.

Зверніть увагу! Міжнародна антидопінгова агенція у грудні 2019 року на 4 роки позбавила Росію права брати участь у міжнародних змаганнях. Російським спортсменам дозволили взяти участь в Олімпійських іграх в Токіо-2020 та Пекіні-2022 лише під нейтральним прапором.

Згадана заборона діє до грудня 2022 року, а наступна Олімпіада – у лютому. Однак усе може змінитися.

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Зеленський в Брюсселі

Водночас президент Володимир Зеленський полетів до Брюсселю, щоби там зустрітися у форматі нормандської трійки. Путін на зустрічі не захотів бути присутнім.

Лідери України, Німеччини та Франції – Зеленський, Макрон та новий канцлер Олаф Шольц обговорили питання врегулювання конфлікту на Донбасі та домовилися робити ще спроби зустрітись таки вчотирьох.

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Нехай конкретних результатів ця зустріч і не принесла, але зі свого боку наших партнерів ми ще раз запевнили у тому, що Україна провокацій на кордоні не здійснює, а також не має агресивних намірів проти інших країн.

Окремо гарант відвідав ще штаб-квартиру НАТО в Брюсселі, де зустрівся з Єнсом Столтенбергом і взяв участь у саміті Східного партнерства.



Володимир Зеленський зустрівся з Єнсом Столтенбергом / Фото 24 каналу

Генсекретар Альянсу повідомив, що саме через дії Росії, через її небажання забирати свої війська та техніку від наших кордонів, 2022 року НАТО розробить "нову стратегічну концепцію".

Довідка. Погодити нову стратегічну концепцію НАТО щодо України планують на саміті в Мадриді 2022 року.

У концепції пропишуть правила співпраці з такими партнерами, як Україна. І нехай це ще не перемога, але вже непоганий крок до неї.

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