Соответствующий документ находится на сайте МЧС России. Эти нормы вступят в силу с февраля 2022 года, но приняли их в сентябре.

Важно Британская разведка предупредила о "считанных днях" до нападения России на Украину

Нормы разработал ведомственный научно-исследовательский институт проблем гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Они якобы носят рекомендательный характер.

Какие нормы захоронения разработали

В документе наметили, что при выборе мест захоронения людей должны учесть правила застройки города, расстояние до жилых зданий, особенности рельефа местности и расположение источника водоснабжения.

Хоронить умерших, имеющих высокий радиоактивный фон, следует в специально отведенных для этого местах. Хоронить людей, умерших от особо опасных инфекций, следует в герметичных оцинкованных гробах.

Гробы будут готовить заранее

Согласно стандарту, региональные власти должны заранее готовить запасы гробов, патологоанатомические мешки, дезинфицирующие средства.

Кроме того, предусмотрели даже формирование специальных команд по срочному захоронению.

Братские могилы

Стандарт содержит инструкцию по организации братских могил. Там даже привели пример, когда в течение 3 суток нужно похоронить тысячу человек.

Указали время, которое понадобится на создание братской могилы, размеры и какой бульдозер лучше использовать, чтобы его засыпать.

Угроза нападения России: что известно

Осенью американские СМИ обнародовали информацию, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. Впоследствии это подтвердили в украинской разведке. Добавили, что агрессор может напасть в январе – феврале 2022 года, зажав Украину в кольцо.

США и ЕС пригрозили Кремлю жестким ответом и санкциями.

Однако Москва не останавливается. Исследователи DFRLab выяснили, что Россия продолжает накапливать войска вблизи украинской границы. Об этом свидетельствуют данные в соцсетях и данные спутников.

Британские разведчики предостерегли правительство своей страны по поводу возможного нападения России на Украину. Там утверждают, что Москва может пойти на вторжение уже в ближайшие дни – в канун католического Рождества.

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