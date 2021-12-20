Розвідка попередила про "реальну можливість" такого розвитку подій. Про це повідомляють британські ЗМІ з посиланням на власні джерела.

Важливо Ми повинні запобігти атаці, – Дуда про кремлівські погрози НАТО і загрозу вторгнення Росії

Говорять про напад перед Різдвом

У Daily Star зауважили, що дата 25 грудня може бути не випадковою. Мовляв, саме у цей день 1979 року Радянський Союз вдерся в Афганістан. При цьому, СРСР повністю вивів свої війська з країни лише через десятиліття.

Видання підкреслило, що біля кордону з Україною зосереджено до 100 тисяч військових Росії. У Міноборони та МЗС Великої Британії не відповіли, як Лондон реагуватиме у випадку посилення російської агресії, ті відмовилися.

Якою може бути реакція Лондона

ЗМІ вдалося поспілкуватися з полковником Річардом Кемпом, який раніше воював в Афганістані. Він стверджує, що про пряме військове втручання Великої Британії, НАТО чи США не мовиться. Найімовірніший варіант, до якого можуть вдатися партнери України у разі нападу Росії – це дипломатичні та економічні санкції.

Інші важливі заяви з Великої Британії

Напередодні британський міністр оборони Бен Воллес висловився про загрозу нового російського вторгнення в Україну. Він пояснив, що навіть у такому випадку Лондон не планує відправляти свої війська. Все тому, що наша держава не є членом НАТО. "Малоймовірно, що хтось збирається відправити війська в Україну, аби кинути виклик Росії", – сказав він. ​

Водночас Велика Британія є однією з країн, які працюють над розробкою комплексного пакету стримування Росії від подальшої агресії. Про це на початку грудня розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Згодом британський прем'єр Борис Джонсон підтвердив президенту Зеленському, що його країна незмінно підтримує суверенітет України.

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