Про це повідомив британський міністр оборони Бен Воллес. Його слова свідчать про те, що у разі нового вторгнення Україні, скоріш за все, доведеться протистояти Росії наодинці.

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Малоймовірно, – Воллес про британські війська в Україні

Як зауважив британський урядовець, "дуже малоймовірно", що Велика Британія відправить свої війська для захисту України у разі нападу Росії. Все тому, що наша держава не є членом Північноатлантичного альянсу.

Малоймовірно, що хтось збирається відправити війська в Україну, аби кинути виклик Росії. Ми не повинні обманювати людей щодо цього,

– підкреслив Воллес.

Напередодні президент Зеленський спілкувався з британським прем'єр-міністром. Політики обговорювали агресію Кремля. Борис Джонсон запевнив главу держави, що Велика Британія підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.

Схожа позиція – й у США

На початку грудня у Вашингтоні також заявили, що не мають наміру відправляти своїх військових в Україну. Втім, США готові підготувати українських бійців та забезпечити їх зброєю.

Колишній посол США у Росії Майкл Макфол пояснив, чому американці не планують воювати з Росією. "Ми вже багато воювали, українці повинні це розуміти. Ми втомились від війни", – зазначив він.

Згодом американський президент уточнив: якщо Росія нападе на Україну, США відправлять війська до сусідніх з нею країн НАТО. Байден запевнив, що пригрозив Путіну наслідками.

Резніков звернувся до Заходу

Напередодні міністр оборони Олексій Резніков закликав країни Заходу більше підтримувати Україну. "Захищатися ми будемо самі, але допоможіть нам", – наголосив він. Урядовець пояснив, що агресор не піде у наступ, якщо Україна матиме технології та озброєння. При чому, не лише захисне, але й наступальне. Водночас, за його словами, потрібні й економічні та політичні антиросійські санкції.

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