Таку думку озвучив експосол США в Росії Майкл Макфол в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі. За його словами, не варто очікувати, що американські солдати врятують Україну.

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"Ми вже багато воювали, українці повинні це розуміти. Американці втомились від війни", – заявив Макфол.

Інші можливості для захисту

На думку американського дипломата, хоч армію США в Україну не планують скеровувати, західні партнери мають інші методи. Експосол запевнив, що президент Джо Байден і його команда уважно займатимуться цим питанням.

Америка не підтримуватиме третю війну. Особливо, проти Росії. Просто ні,

– підкреслив Макфол.

Він пояснив це тим, що громадяни США втомилися від постійних війн. Зокрема від війни в Афганістані, яка тривала 20 років, і війни в Іраку, яка триває майже стільки ж.

Макфол додав, що політична війна проти Росії все ж буде. Її вестимуть як демократична, так і республіканська партії США.

Майкл Макфол в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі: дивіться відео

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