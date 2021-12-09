Вони відбудуться вже у четвер, 9 грудня, в межах пленарного засідання Бундестагу. Таку інформацію у своєму твітері повідомив Андрій Мельник, посол України у Німеччині.

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Подробиці від українського дипломата

За словами Мельника, депутати планують обговорити позицію нового федерального уряду щодо нарощування російських сил вздовж державних кордонів України. У коментарі виданню "Дзеркало тижня" дипломат пояснив, що завдяки цьому новий уряд зможе чітко висловитися щодо стримування агресії Кремля, при чому – одразу ж в один з перших днів своєї роботи.

Очікуємо на потужне попередження путінському режиму з Берліна​,

– наголосив український посол.

Кадрові зміни в уряді Німеччини

Німецький уряд офіційно очолив 63-річний соціал-демократ Олаф Шольц. Політик замінив на посаді канцлера Ангелу Меркель: вона пішла у відставку після 16 років при владі. Віцеканцлером Бундестагу став Роберт Хабек з Партії зелених. Міністерво закордонних справ країни очолила також представниця "зелених" – Анналена Бербок. Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба підтримував контакт з політикинею, коли та ще була кандидаткою на посаду канцлера.

Якими є пріоритети Шольца: дивіться у відео 24 каналу