Про це свідчить, зокрема, коаліційна угода. Адже у ній мовиться про те, що Німеччина підтримуватиме територіальну цілісність України. Таку заяву зробив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

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Про коаліційну угоду німецького уряду

Посадовець наголосив, що у тексті коаліційної угоди закріплена підтримка європейських прагнень України. Він також наголосив, що представники Міністерства закордонних справ багато працювали з німецькими партнерами, аби це стало можливим.

Крім цього, очільник МЗС проаналізував частини документа, які стосуються України та Росії. Він позитивно їх оцінив й зазначив, що є "дуже чіткі формулювання щодо Москви". Втім, за його словами, Україна прагнула побачити чіткішу й принциповішу позицію щодо "Північного потоку-2".

Але ми розуміємо, що коаліційна угода – це завжди певний компроміс. І далі працюватимемо з німецькими партнерами, з новим урядом Німеччини по "Північному потоку-2,

– запевнив Кулеба.

Про співпрацю з німецьким МЗС

Крім цього, Кулеба висловився й про подальші дипломатичні відносини між Україною та Німеччиною. Він підкреслив, що буде радий співпрацювати з будь-яким очільником німецького МЗС. "Якщо це буде Анналена Бербок, я з нею вже мав контакт. Ми спілкувалися ще у її статусі кандидатки на посаду канцлера до виборів", – зазначив він.

Довідка. 40-річна Анналена Бербок представляє Партію зелених у Бундестазі. На початку року вона закликала посилити тиск на Росію, відмовившись від підтримки "Північного-потоку-2".

Про військову допомогу Україні

Міністр закордонних справ планує знову порушити питання про можливість надання Україні військової допомоги з боку Німеччини. Він наголосив, що позиція МЗС залишається незмінною: там не бачать перешкод для постачання зброї та зміцнення обороноздатності України з будь-якої держави. "Немає жодних правових, політичних чи моральних обмежень для цього. Будемо спілкуватися з новим німецьким урядом", – підсумував Кулеба.

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