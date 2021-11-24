У коаліції запевняють, що хочуть вирішити заморожені конфлікти у регіоні. Мирне врегулювання конфлікту на Донбасі та зняття відповідних санкцій з Росії залежить від повного виконання мінських угод.
До теми В Ангели Меркель закінчились повноваження канцлерки Німеччини
Ми вимагаємо негайно покласти край спробам дестабілізації України, насильству на сході України та незаконній анексії Криму,
– йдеться в тексті коаліційної угоди.
Сфери можливої співпраці Німеччини і Росії
Нова німецька коаліція хоче співпрацювати із Росією в питаннях енергетики та глобальних проблем.
Для російської молоді до 25 років мають намір запустити безвізові поїздки.
Водночас німецька коаліція критикує обмеження громадянських і демократичних свобод в Росії.
Що відомо про нову коаліцію в Німеччині
- 26 вересня у Німеччині відбулися вибори за новий склад Бундестагу, в яких перемогла Соціал-демократична партія (SPD) – 25,7% голосів.
- Коаліційні перемовини після парламентських виборів у Німеччині тривали 2 місяці. У коаліційній угоді погодили, що уряд країни очолить лідер Соціал-демократичної партії Олаф Шольц.
- Пріоритетами коаліції назвали боротьбу зі зміною клімату та просування цифрових технологій.