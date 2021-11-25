Об этом свидетельствует, в частности, коалиционное соглашение. Ведь в нем говорится о том, что Германия будет поддерживать территориальную целостность Украины. Такое заявление сделал глава МИД Дмитрий Кулеба.

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О коалиционном соглашении немецкого правительства

Чиновник отметил, что в тексте коалиционного соглашения закреплена поддержка европейских стремлений Украины. Он также отметил, что представители Министерства иностранных дел много работали с немецкими партнерами, чтобы это стало возможным.

Кроме этого, глава МИД проанализировал части документа, которые касаются Украины и России. Он положительно их оценил и отметил, что есть "очень четкие формулировки в отношении Москвы". Впрочем, по его словам, Украина стремилась увидеть более четкую и принципиальную позицию по "Северному потоку-2".

Но мы понимаем, что коалиционное соглашение – это всегда определенный компромисс. И дальше будем работать с немецкими партнерами, с новым правительством Германии по "Северному потоку-2",

– заверил Кулеба.

О сотрудничестве с немецким МИД

Кроме этого, Кулеба высказался и о дальнейших дипломатических отношениях между Украиной и Германией. Он подчеркнул, что будет рад сотрудничать с любым главой немецкого МИД. "Если это будет Анналена Бербок, у меня с ней уже был контакт. Мы общались еще в ее статусе кандидатки на должность канцлера до выборов", – отметил он.

Справка. 40-летняя Анналена Бербок представляет Партию зеленых в Бундестаге. В начале года она призвала усилить давление на Россию, отказавшись от поддержки "Северного-потока-2".

О военной помощи Украине

Министр иностранных дел планирует вновь поднять вопрос о возможности предоставления Украине военной помощи со стороны Германии. Он подчеркнул, что позиция МИД остается неизменной: там не видят препятствий для поставок оружия и укрепления обороноспособности Украины из любого государства. "Нет никаких правовых, политических или моральных ограничений для этого. Будем общаться с новым немецким правительством", – подытожил Кулеба.

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