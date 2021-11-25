Во время брифинга 25 ноября глава ведомства Дмитрий Кулеба объяснил, в чем сейчас состоит задача украинских дипломатов. Главная цель – сдержать Россию от дальнейших агрессивных действий.
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Какой сигнал Украина подает России
Кулеба заверил, что МИД работает почти круглосуточно, чтобы сохранить и усилить международную поддержку Украины, в первую очередь – в вопросах военного и сотрудничества по безопасности. В то же время в России должны четко понять, какие политические, экономические и человеческие потери потерпит их страна, если начнет новый этап агрессии против Украины.
Кроме этого, министр иностранных дел также пояснил, что как составляющие единой агрессивной политики Москвы против Украины следует рассматривать:
- скопление российских войск на границе;
- интенсивная аэроразведка;
- угрозы Украине от российских чиновников разных уровней;
- сознательное блокирование Россией работы нормандского формата и ТКГ.
Что должен понять Путин
Чиновник отметил, что Украина выступает за комплексный пакет противодействия агрессивным намерениям Кремля. Он включает в себя политическое и экономическое сдерживание России, а также военную помощь Украине. При этом, подчеркнул чиновник, Украина не пытается понять, что в голове у Путина. Якобы это неблагодарное дело.
Мы работаем над тем, чтобы в ней (голове Путина – 24 канал) появилось четкое понимание: новое нападение на Украину будет слишком дорого стоить, поэтому не стоит этого делать,
– заявил Кулеба.
Предварительные заявления Кулебы
- Накануне Кулеба ответил на циничные обвинения России о "подготовке к военному нападению" на Донбассе. Министр подчеркнул, что Украина не имеет таких намерений и работает над политико-дипломатическим решением конфликта.
- Чиновник считает, что российское руководство, в частности – лично Путин, рассматривает возможность наступления против нашего государства. Впрочем, пойдет ли Москва на это или нет – зависит от нескольких факторов, среди которых – сила, покой и выдержка Украины.
- В ноябре глава МИД провел ряд переговоров в Вашингтоне и Брюсселе. Например, встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Кулеба объяснил, что Украина консолидирует партнеров для противодействия России.