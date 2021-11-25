Во время брифинга 25 ноября глава ведомства Дмитрий Кулеба объяснил, в чем сейчас состоит задача украинских дипломатов. Главная цель – сдержать Россию от дальнейших агрессивных действий.

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Какой сигнал Украина подает России

Кулеба заверил, что МИД работает почти круглосуточно, чтобы сохранить и усилить международную поддержку Украины, в первую очередь – в вопросах военного и сотрудничества по безопасности. В то же время в России должны четко понять, какие политические, экономические и человеческие потери потерпит их страна, если начнет новый этап агрессии против Украины.

Кроме этого, министр иностранных дел также пояснил, что как составляющие единой агрессивной политики Москвы против Украины следует рассматривать:

скопление российских войск на границе;

интенсивная аэроразведка;

угрозы Украине от российских чиновников разных уровней;

сознательное блокирование Россией работы нормандского формата и ТКГ.

Что должен понять Путин

Чиновник отметил, что Украина выступает за комплексный пакет противодействия агрессивным намерениям Кремля. Он включает в себя политическое и экономическое сдерживание России, а также военную помощь Украине. При этом, подчеркнул чиновник, Украина не пытается понять, что в голове у Путина. Якобы это неблагодарное дело.

Мы работаем над тем, чтобы в ней (голове Путина – 24 канал) появилось четкое понимание: новое нападение на Украину будет слишком дорого стоить, поэтому не стоит этого делать,

– заявил Кулеба.

Предварительные заявления Кулебы