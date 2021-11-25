Зокрема, подарунок може символізувати чоловіка Меркель – Йоахіма Зауера (Joachim Sauer). Усе тому, що кизил вирощують у "кислому" (sauer) ґрунті.

Зауважте Новий уряд Німеччини підтримає рух України до ЄС

Тим часом видання Der Spiegel зауважило: сорт кизилу, який презентували Меркель, називається Carpe diem. У перекладі з латини ця легендарна фраза звучить як "лови мить".

Шольц стане наступником Меркель

Уряд Німеччини очолить лідер Соціал-демократичної партії Олаф Шольц. Відповідне рішення ухвалили після 2 місяців коаліційних перемовин.

До коаліції увійшли: СДПН, "Зелені" та "Вільні демократи".

Новостворений Альянс націлений на оновлення економіки Німеччини. Окрім того, пріоритетами є боротьба зі зміною клімату та просування цифрових технологій.

Зауважте! Меркель на посаді перебувала упродовж 16 років. Водночас у 2021 році політикиня вирішила не брати участі у виборах. Повноваження Меркель як канцлерки Німеччини припинилися 26 жовтня. Водночас президент офіційно попросив її продовжувати виконувати обов'язки канцлерки до обрання нового глави уряду.