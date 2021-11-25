Зокрема, подарунок може символізувати чоловіка Меркель – Йоахіма Зауера (Joachim Sauer). Усе тому, що кизил вирощують у "кислому" (sauer) ґрунті.
Зауважте Новий уряд Німеччини підтримає рух України до ЄС
Тим часом видання Der Spiegel зауважило: сорт кизилу, який презентували Меркель, називається Carpe diem. У перекладі з латини ця легендарна фраза звучить як "лови мить".
Шольц стане наступником Меркель
- Уряд Німеччини очолить лідер Соціал-демократичної партії Олаф Шольц. Відповідне рішення ухвалили після 2 місяців коаліційних перемовин.
- До коаліції увійшли: СДПН, "Зелені" та "Вільні демократи".
- Новостворений Альянс націлений на оновлення економіки Німеччини. Окрім того, пріоритетами є боротьба зі зміною клімату та просування цифрових технологій.