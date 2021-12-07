Усі вони одноголосно закликали Росію знизити рівень напруженості. Також очільники цих країн підтвердили, що твердо підтримують територіальну цілісність України.

Важливо У Пентагоні вважають, що повномасштабної війни Росії та України все ще можна уникнути

Лідери погодилися з тим, що недавні зустрічі глав МЗС G20 і НАТО були корисними майданчиками для обговорення цієї теми. Політики "підкреслили необхідність забезпечити єдиний фронт перед обличчям" російських загроз і агресії.

Прем'єр-міністр сказав, що Велика Британія продовжить використовувати всі економічні та дипломатичні інструменти, які є в її розпорядженні, щоб запобігти будь-якій російській агресії щодо України,

– зазначили в канцелярії Бориса Джонсона.

Там додали, що політики домовилися знову провести розмову після бесіди президента Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним.

Що відомо про зустріч Байдена та Путіна

Розмова лідерів США та Росії запланована на 7 грудня. Перемовини відбудуться у форматі відеозв'язку по захищеній лінії. Спочатку покажуть кілька початкових кадрів із зустрічі. Одразу після цього спілкування продовжать у закритому форматі.

Орієнтовно переговори стартують о 18:00 за московським часом. У Кремлі думають, що триватиме розмова досить довго. Жодної спільної заяви після переговорів не передбачається. Пресслужба лише пообіцяла дати повідомлення про результати.

Що відомо про російські війська на кордоні з Україною Про стягування військ Росії до кордону з Україною спершу повідомили американські видання. Згодом це підтвердила наша розвідка. Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що біля кордонів з Україною вже перебуває Про стягування військ Росії до кордону з Україною спершу повідомили американські видання. Згодом це підтвердила наша розвідка. Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що біля кордонів з Україною вже перебуває орієнтовно 94 тисячі осіб російських військових . Однак він не виключає, що згодом ця кількість може сягнути 175 тисяч

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков закликав Британію, США і Канаду направити своїх військових інструкторів ближче до російського кордону. На його думку, це допоможе стримати російську агресію.

Ультиматум Путіна до НАТО: як Захід "послав" Росію – дивіться відео