Все они единогласно призвали Россию снизить уровень напряженности. Также руководители этих стран подтвердили, что твердо поддерживают территориальную целостность Украины.

Важно В Пентагоне считают, что полномасштабной войны России и Украины все еще можно избежать

Лидеры согласились с тем, что недавние встречи глав МИД G20 и НАТО были полезными площадками для обсуждения этой темы. Политики подчеркнули необходимость обеспечить единый фронт перед лицом российских угроз и агрессии.

Премьер-министр сказал, что Великобритания продолжит использовать все экономические и дипломатические инструменты, которые есть в ее распоряжении, чтобы предотвратить какую-либо российскую агрессию в отношении Украины,

– отметили в канцелярии Бориса Джонсона.

Там добавили, что политики договорились снова провести разговор после беседы президента Байдена с президентом России Владимиром Путиным.

Что известно о встрече Байдена и Путина

Разговор лидеров США и России запланирован на 7 декабря. Переговоры состоятся в формате видеосвязи по защищенной линии. Сначала покажут несколько начальных кадров со встречи. Сразу после этого общение продолжат в закрытом формате.

Ориентировочно переговоры стартуют в 18:00 по московскому времени. В Кремле думают, что продлится разговор достаточно долго. Никаких совместных заявлений после переговоров не предвидится. Пресс-служба только пообещала дать уведомление о результатах.

Что известно о российских войсках на границе с Украиной О стягивании войск России к границе с Украиной сначала сообщили американские издания. Впоследствии это подтвердила наша разведка. Министр обороны Алексей Резников рассказал, что возле границ с Украиной уже находятся О стягивании войск России к границе с Украиной сначала сообщили американские издания. Впоследствии это подтвердила наша разведка. Министр обороны Алексей Резников рассказал, что возле границ с Украиной уже находятся ориентировочно 94 тысячи российских военных . Однако он не исключает, что впоследствии это количество может достичь 175 тысяч

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников призвал Британию, США и Канаду направить своих военных инструкторов ближе к российской границе. По его мнению, это поможет сдержать российскую агрессию.

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