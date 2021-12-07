Такое мнение озвучил глава Пентагона Ллойд Остин. Он провел совещание с военным командованием относительно обострения ситуации на российско-украинской границе.

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По словам спикера Пентагона Джона Кирби, в настоящее время у него нет возможности раскрыть подробности встречи главы Минобороны. В то же время, Остин был хорошо проинформирован о ситуации на границе России и Украины.

Хочу напомнить комментарии министра обороны, сделанные им в минувшие выходные, когда он заявил, что верит в дипломатическое решение (относительно ситуации вокруг России и Украины – 24 канал),

– отметил Кирби.

Ранее глава Минобороны Алексей Резников назвал факторы, которые могут снизить вероятность вторжения России в Украину. Среди них отсутствие паники в украинском обществе и поддержка международных партнеров не только на словах, но и на деле.

Обратите внимание! О стягивании войск России к границе с Украиной сначала сообщили американские издания. Впоследствии это подтвердила наша разведка. Министр обороны Алексей Резников рассказал, что вблизи границ с Украиной уже находится ориентировочно 94 тысячи человек российских военных. Однако он не исключает, что впоследствии это количество может составить 175 тысяч.

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